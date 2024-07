Napoli punta Harder: il 19enne danese nel mirino di Manna

Il Napoli segue Conrad Harder del Nordsjaelland. Manna monitora il giovane attaccante danese. Le ultime dal calciomercato azzurro.

Harder nel mirino: Manna punta sui giovani talenti europei

Il Napoli guarda al futuro per rinforzare il suo attacco. Secondo quanto rivelato da Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, emittente ufficiale del club azzurro, il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo gli occhi su un nuovo talento: Conrad Harder, giovane punta danese del Nordsjaelland.

Durante la trasmissione di Radio CRC, Giordano ha svelato: “Il club è tra le squadre che sta monitorando Conrad Harder, 19enne punta danese del Nordsjaelland.” Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia del club partenopeo, come spiegato dal giornalista: “Nell’ambito del potenziale cambiamento del roster delle prime punte, Manna si sta muovendo alla ricerca dei migliori profili under 21 in Europa.”

Napoli tra giovani promesse e obiettivi di esperienza

L’interesse per Harder non esclude altre piste di mercato per il Napoli. Giordano ha infatti aggiunto che continuano i “costanti contatti con l’entourage di Lukaku“, confermando che il club sta lavorando su più fronti per rinforzare il reparto offensivo.

La strategia di Manna sembra chiara: puntare su giovani talenti come Harder, senza trascurare profili più esperti come Lukaku, per costruire un attacco competitivo e con prospettive future.

