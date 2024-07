Nuovo centro sportivo Napoli: 10 campi e apertura nel 2025. I dettagli del progetto

Il Napoli pianifica un nuovo centro sportivo di 30 ettari con 10 campi. Apertura parziale prevista nel 2025. De Laurentiis valuta due aree della città.

De Laurentiis sceglie tra due aree: il progetto del Nuovo centro sportivo Napoli prende forma

La SSC Napoli sta per realizzare il sogno di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Secondo quanto rivelato da Radio CRC, emittente ufficiale del club, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a dare il via al progetto che cambierà il futuro della squadra partenopea.

“Il nuovo centro sportivo del Napoli partirà certamente. E lo farà a breve”, afferma Radio CRC. La dirigenza azzurra ha individuato due potenziali aree nella città, riducendo la scelta da quattro opzioni iniziali. “La cosa è in via di definizione: a fine mercato, il management del Napoli, compresi l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli ed il Presidente Aurelio De Laurentiis, si dedicherà tantissimo al centro sportivo: è ciò che vogliono fare e che faranno“, aggiunge l’emittente.

Dimensioni e tempistiche: un progetto ambizioso

Il nuovo centro sportivo si estenderà su un’area di circa 30 ettari, compresi i parcheggi. “Nelle idee del Napoli, non sarà una struttura da 15-18 ettari, ma più grande: 25 ettari, quasi 30“, rivela Radio CRC. La struttura ospiterà un minimo di 10 campi da calcio, confermando l’ambizione del progetto.

Riguardo alle tempistiche, la radio campana delinea un calendario preciso: “Tra burocrazia e tempi di acquisizione, da settembre si arriverà sotto Natale, con la prima pietra che potrà essere posata ad inizio dell’anno nuovo. Nel 2025 potrebbe già vedere un’apertura almeno parziale: questo è il planning“.

Castel Volturno e la transizione: nessun ostacolo per il Napoli

Nonostante il contratto in essere con il centro di Castel Volturno, il club assicura che non ci saranno ritardi. “Il Napoli ha risposto che non esistono problemi, perché si può procedere per pezzi, iniziando da tre campi per la Prima Squadra: per questo step, servirebbero circa sei mesi. In un anno e mezzo, il nuovo centro sarà finito“, spiega Radio CRC.

