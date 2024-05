De Laurentiis annuncia: “Ristruttureremo il Maradona, nuovo centro sportivo nell’area di Napoli”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rivelato i piani per ristrutturare lo Stadio Maradona e realizzare un nuovo centro sportivo nei pressi di Napoli.

Durante la consueta conferenza per presentare i ritiri estivi del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato importanti novità sulle infrastrutture del club. In merito al tanto discusso nuovo stadio, De Laurentiis ha dichiarato:

De Laurentiis: “Nuovo stadio? Ristrutturiamo il Maradona”

“Ho chiamato i miei architetti e ho detto loro di puntare sulla ristrutturazione del Maradona, da completare in non più di due anni. Bagnoli? Lo stadio verrebbe circondato da un cantiere enorme per anni. Meglio ristrutturare quello attuale.”

Il patron ha poi svelato di voler realizzare un nuovo centro sportivo da “dieci campi, 10.000 mq di uffici e strutture varie” nell’area metropolitana di Napoli, facilmente raggiungibile dalle famiglie.

“Addio a Castel Volturno, faremo tutto a un quarto d’ora dalla città. A settembre spero di poter mettere la prima pietra” ha aggiunto De Laurentiis, confermando gli ingenti investimenti previsti.

Sul fronte squadra, il numero uno azzurro ha invece ribadito l’avvio di “una ricostruzione totale” senza fretta, puntando su “programmazione seria e professionalità” e non affidandosi alla fortuna.

“Sapevo che quest’anno non avremmo lottato per lo scudetto, era nell’aria dopo lo scorso trionfo. Ora chiudiamo un capitolo e ne apriamo un altro, con la stessa attenzione che ci ha permesso di essere l’unica italiana presente in Europa per 14 anni di fila.”

Parole che confermano l’ambizione di tornare protagonisti in Italia e in Europa, puntellandola però con un progetto solido che comprende ingenti investimenti strutturali. De Laurentiis vuole ripartire con un nuovo ciclo vincente, partendo dalle infrastrutture.