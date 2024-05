De Laurentiis annuncia “ricostruzione totale” per il Napoli: “Forse ho sbagliato con Garcia”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preannunciato una “ricostruzione totale” per la prossima stagione, ammettendo di aver forse commesso un errore nell’esonerare Garcia.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rivelato che il club partenopeo si appresta a una “ricostruzione totale” in vista della prossima stagione.

“Stiamo ripartendo con una ricostruzione totale che non può non considerare la temporalità. Bisogna investire bene e soprattutto non avere fretta” ha dichiarato De Laurentiis, ammettendo come l’annata appena trascorsa fosse stata un’inevitabile fase di transizione dopo il trionfo dello scorso campionato.

Il patron azzurro ha poi sorpreso i presenti facendo una riflessione sull’esonero di Rudi Garcia a gennaio: “Forse ho sbagliato a mandare via Garcia? Chi lo sa, forse sì o forse no. Però mi prendo tutte le responsabilità di quest’annata”.

Nonostante gli errori, De Laurentiis si è detto fiducioso di poter ripartire con un nuovo ciclo vincente: “Ora scriviamo un nuovo capitolo con la stessa attenzione che ci ha permesso di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa per 14 anni di fila. Se per un anno non dovessimo andarci non sarà una tragedia, ci concentreremo solo sul campionato.”

Insomma, il numero uno azzurro ha riconosciuto alcune difficoltà dell’ultima stagione, pur rimarcando l’ambizione di tornare protagonisti grazie a una profonda ristrutturazione della rosa e dell’area tecnica. L’autocritica su Garcia lascia inoltre aperta l’ipotesi di un possibile ripensamento sul tecnico francese.

In ogni caso, De Laurentiis sembra avere le idee chiare sulla necessità di ricostruire per riportare il Napoli ai vertici dopo l’annata deludente appena conclusa.