ANSA: Lukaku-Osimhen, ADL manda un messaggio al Chelsea, l’Arsenal entra nella trattativa

L’ANSA riporta alcuni aggiornamenti sulla trattativa Osimhen-Lukaku tra il Napoli e il Chelsea.

Osimhen-Lukaku: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Napoli sta valutando una clamorosa operazione di mercato che coinvolgerebbe Victor Osimhen e Romelu Lukaku. La trattativa, che vede come protagonisti il club partenopeo e il Chelsea, potrebbe ridisegnare gli attacchi delle due squadre.

L’ANSA riferisce che il Chelsea sarebbe disposto a cedere Lukaku al Napoli nell’ambito di uno scambio che porterebbe Osimhen a Londra. L’operazione includerebbe anche un conguaglio economico a favore del club azzurro. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra preferire una strategia diversa.

Secondo l’agenzia di stampa italiana, De Laurentiis valuterebbe più favorevolmente due trattative separate: la cessione di Osimhen per una cifra vicina ai 120 milioni di euro (con uno sconto rispetto alla clausola di 130 milioni), seguita dall’acquisto di Lukaku per circa 25 milioni.

Arsenal e PSG: la concorrenza per Osimhen

La situazione si complica ulteriormente con l’interesse dell’Arsenal per Osimhen. I Gunners si sono inseriti nella trattativa, rappresentando una seria alternativa al Chelsea per il trasferimento del nigeriano in Premier League.

Nel frattempo, il Paris Saint-Germain rimane in corsa. Il club francese ha presentato un’offerta inferiore ai 100 milioni di euro, ancora distante dalle richieste del Napoli.

La situazione degli attaccanti

L’ANSA riporta anche lo stato d’animo dei due attaccanti coinvolti. Osimhen, costretto a guardare le amichevoli dalla tribuna, mostrerebbe segni di insofferenza. Lukaku, d’altra parte, si allena in solitaria a Londra, lontano dal ritiro del Chelsea negli Stati Uniti.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, mantiene aperti i contatti con tutti i club interessati, in attesa di sviluppi concreti.

Il futuro di Osimhen

La decisione finale spetterà a De Laurentiis, che dovrà valutare attentamente ogni opzione. La cessione di Osimhen rappresenterebbe una perdita tecnica significativa per il Napoli, ma potrebbe garantire importanti risorse da reinvestire sul mercato.

