Auriemma: “Osimhen via dal Napoli. 30mln per Javi Guerra? Troppo costoso per non essere titolare”

Il giornalista Raffaele Auriemma si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen e sul possibile colpo di mercato targato Javi Guerra.

In casa Napoli, il futuro di Victor Osimhen continua a dominare le discussioni di mercato. Raffaele Auriemma, noto giornalista sportivo e voce autorevole del programma Si Gonfia La Rete in onda su Twitch, ha recentemente offerto un’analisi dettagliata della situazione attuale del club partenopeo.

Osimhen in uscita: il destino dell’attaccante nigeriano

Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che ha brillato per il Napoli nelle ultime stagioni, sembra essere destinato a lasciare il club. Auriemma ha confermato le speculazioni sul futuro del giocatore, affermando che “credo che alla fine ci sarà chi acquisterà il nigeriano, perché prendere un attaccante centrale di quelle caratteristiche è cruciale per i grandi club”. La probabile destinazione del giocatore sembra essere il Paris Saint-Germain, che potrebbe arrivare a offrire 100 milioni di euro per il talentuoso attaccante. Tuttavia, Auriemma ha messo in dubbio che altre squadre possano essere disposte a investire somme così elevate.

Javi Guerra: un’opzione costosa ma interessante

Oltre al futuro di Osimhen, Auriemma ha discusso anche dell’interesse del Napoli per Javi Guerra, un giovane centrocampista che ha attirato l’attenzione di molti club. Secondo il giornalista, Guerra è un giocatore molto promettente e potrebbe essere una valida alternativa a Stanislav Lobotka. Tuttavia, il costo del trasferimento, stimato intorno ai 30 milioni di euro, potrebbe rappresentare un ostacolo per il Napoli. “Javi Guerra? A me piace molto, è un ragazzo molto interessante. Potrebbe essere utilizzato come alternativa a Lobotka. Non so se il Napoli è disposto a fare un investimento così importante”, ha dichiarato Auriemma.