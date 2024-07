Osimhen-Lukaku: lo scambio Napoli-Chelsea non è semplice. Ecco perché

L’operazione Osimhen-Lukaku tra Napoli e Chelsea è più complessa di quanto sembri. Analisi delle difficoltà e degli scenari possibili.

Lo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku che coinvolgerebbe Napoli e Chelsea non è così semplice come potrebbe sembrare. La trattativa con il PSG è in standby e il futuro del nigeriano resta incerto a un mese dalla chiusura del calciomercato.

Osimhen-Lukaku: lo scambio tra Napoli e Chelsea non è semplice

Victor Osimhen è ancora al Napoli, ma la sua situazione è particolare. Il giocatore “si allena, ma non gioca le amichevoli: in campo assieme ai compagni contro Anaune, Mantova e compagnia bella non si è mai visto”. Questo scenario conferma che “è sul mercato da settimane e con ogni probabilità andrà via“.

Le opzioni per il futuro di Osimhen sembrano ridursi a due: “la Ligue 1, dove ha già militato con la maglia del Lille, e la Premier League. Con l’Arabia Saudita sullo sfondo”. Tuttavia, “tutto si sta muovendo lentamente”.

La politica di mercato del Chelsea

Il Corriere dello Sport rivela che “l’obiettivo numero uno del Chelsea per l’attacco sia un altro: Samu Omorodion, centravanti appena rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestito all’Alaves“. Questa scelta riflette la strategia dei Blues sul tetto salariale, il club londinese secondo il Daily Mail, preferirebbe “pescare elementi giovani e futuribili, che possano garantire stabilità a un progetto e che non guadagnano cifre astronomiche”.

Osimhen, che “a dicembre compirà 26 anni“, non rientra pienamente in questa politica, soprattutto se mira a guadagnare più dei 10 milioni di euro che gli garantisce il Napoli.

Le richieste del Napoli

Un altro ostacolo significativo è rappresentato dalle richieste economiche del Napoli. Il club partenopeo “non ha intenzione di venir meno alle proprie richieste, che evidentemente non sono alla portata di tutti“. La cifra richiesta si aggira intorno a “un centinaio di milioni di circa”, una somma a cui “il Chelsea non si è avvicinato e a cui non si è avvicinato nemmeno il PSG”.

Lo stallo con il PSG

La trattativa con il PSG è attualmente ferma non solo per motivi economici, ma anche per “la famosa questione delle uscite non ancora concretizzate nell’attacco di Luis Enrique“. I nomi in ballo sono “Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani”, ma per entrambi “ancora non si è sbloccato nulla di davvero concreto“.

Scenari futuri

In questo contesto di incertezza, emerge persino l’ipotesi che “Osimhen alla fine dovesse rimanere a Napoli“. Nonostante gli “accordi precedenti” menzionati da Antonio Conte, “al momento la situazione è completamente in standby. E all’inizio della nuova stagione manca sempre meno”.

