SKY: “Osimhen-Chelsea, il Napoli chiede 70 milioni. ADL detta due condizioni”

Sky Sport rivela le condizioni del Napoli per lo scambio Osimhen-Lukaku col Chelsea. De Laurentiis fissa i termini dell’operazione.

Napoli, 30 luglio 2024 – Il Napoli detta le condizioni per un possibile scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku con il Chelsea. Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela i dettagli della trattativa che potrebbe ridisegnare gli attacchi dei due club.

De Laurentiis: Le condizioni per lo scambio Osimhen-Lukaku

Secondo Di Marzio, il Napoli ha fissato termini precisi per l’operazione. “Il Napoli lavorerebbe per una cifra di 70 milioni più Lukaku (valutato 30) come base”, rivela il giornalista. Ma non è tutto. De Laurentiis insiste: “Una seconda condizione è che siano entrambi trasferimenti definitivi o prestiti onerosi con obbligo di riscatto”.

Il club partenopeo respinge fermamente l’ipotesi circolata in Inghilterra. Di Marzio precisa: “Non sarà un’operazione con Lukaku a titolo definitivo e il solo Osimhen in prestito come riportato dall’Inghilterra: si tratta, infatti, di una strada che il Napoli non intende seguire”.

La posizione di Osimhen

L’affare, tuttavia, dipende anche dalla volontà del giocatore nigeriano. Di Marzio sottolinea: “Tutto ciò può concretizzarsi a patto che il nigeriano accetti il Chelsea come soluzione, trovando di conseguenza anche un accordo economico”. Al momento, però, la situazione sembra in stallo: “Non ci sono stati più contatti dopo quelli di inizio mercato tra il Chelsea e Calenda, agente di Osimhen”.

Il Napoli potrebbe rivedere la sua posizione se non riuscisse a concludere la cessione entro metà agosto. “Il Napoli non gradirebbe l’idea di dare Victor Osimhen al Chelsea con la formula del prestito, ma potrebbe cambiare idea qualora non riuscisse a vendere altro il giocatore entro il 15 agosto”, aggiunge Di Marzio.

In ogni caso, l’ultima parola spetterà al giocatore. Il giornalista conclude: “Sicuramente l’attaccante lascerà il Napoli soltanto alle sue condizioni, con un club che gliele garantirà a livello tecnico, di ambizioni e di ingaggio”.

