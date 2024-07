Osimhen, il Chelsea si ritira, Arsenal in Italia per trattare con il Napoli. Le ultime

Il Chelsea si ritira dalla corsa per Osimhen. Emissari Arsenal in Italia per trattare col Napoli. Le rivelazioni de la Repubblica.

Nuovi sviluppi nella vicenda Victor Osimhen. Secondo le ultime notizie, il Chelsea si sarebbe ritirato dalla corsa per l’attaccante del Napoli, mentre l’Arsenal avrebbe inviato emissari in Italia per trattare. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli.

Chelsea fuori dai giochi per Osimhen

Secondo quanto riportato da La Repubblica, “non decolla l’alternativa rappresentata dal Chelsea“. Il quotidiano spiega che “il tecnico Enzo Maresca e la dirigenza dei Blues cercano infatti un altro tipo di attaccante, motivo per cui lo scambio con Romelu Lukaku – assicura il giornale – al momento non è percorribile”.

PSG ancora in corsa

La Repubblica riferisce che l’uscita di Osimhen “va necessariamente in direzione PSG salvo sorprese”. Il Napoli avrebbe già rifiutato un’offerta di 80 milioni di euro e “non intende abbandonare la tripla cifra” per cedere il bomber. Le possibili cessioni di Kolo Muani e Gonçalo Ramos potrebbero favorire un rilancio del club parigino.

Arsenal entra in scena

Una novità importante arriva da Sebastien Vidal, giornalista di Weekend Sports. Secondo Vidal: “Gli emissari dell’Arsenal sono in Italia per sondare con il Napoli su un possibile trasferimento dell’attaccante Victor Osimhen. La clausola rescissoria è di 130 milioni di euro. I Gunners sono in contatto anche con l’agente del giocatore del Napoli”.

La posizione del Napoli

Il Napoli mantiene ferma la sua posizione: non intende cedere Osimhen per meno della tripla cifra. La clausola rescissoria di 130 milioni di euro rappresenta il punto di riferimento per qualsiasi trattativa.

La situazione di Osimhen

Attualmente, Osimhen si trova a Castel di Sangro in attesa di sviluppi sul suo futuro. La Repubblica riporta che “il campionato arabo non convince però il calciatore”, limitando così le opzioni per un possibile trasferimento.

