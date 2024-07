Radio CRC smentisce: “Osimhen in prestito al Chelsea è una bugia”. ADL ha il piano B

Radio CRC nega la possibilità di un prestito di Osimhen al Chelsea. De Laurentiis fermo sulla clausola. Emerge un possibile piano B per il Napoli.

Napoli, 30 luglio 2024 – La redazione di Radio CRC, emittente ufficiale del Napoli, smentisce categoricamente le voci su un possibile prestito di Victor Osimhen al Chelsea. L’emittente fa chiarezza sulla situazione del bomber nigeriano, rivelando anche un possibile “piano B” per il club partenopeo.

Radio CRC e la bugia di Osimhen in prestito al Chelsea? Mai”. Spunta il piano B

Radio CRC è categorica: “Aurelio De Laurentiis non dà via Victor Osimhen in prestito neanche sotto tortura. L’idea di una eventuale cessione in prestito al Chelsea è una boutade: non avverrà mai“. Questa dichiarazione smentisce le indiscrezioni diffuse da ‘The Athletic’ su un possibile prestito del nigeriano ai Blues.

L’emittente aggiunge: “Diversi media italiani stanno andando dietro a questa voce perché ‘The Athletic’ è una fonte autorevole; tuttavia, anche se il Chelsea fa trapelare che prendere Victor in prestito sarebbe una formula a loro gradita, il Napoli farebbe una difficoltà enorme ad accettarla. Un conto è ciò che piacerebbe ai Blues, un altro ciò che andrebbe bene per i partenopei“.

La clausola rescissoria: un ostacolo per tutti

Radio CRC rivela che finora nessun club si è mostrato disposto a pagare la clausola rescissoria di Osimhen: “Nessuno vuole cacciare i soldi richiesti per Osimhen e che il presidente credeva che fossero il minimo sindacale per la sua cessione, considerando i 150 milioni rifiutati l’anno scorso“.

Il “piano B” del Napoli

L’emittente delinea due possibili scenari per il futuro di Osimhen: “Da qui al 10 agosto, Victor deve trovare acquirenti, consegnando di fatto Lukaku a Conte; in caso contrario, si può optare per una sua permanenza, auspicando che il giocatore faccia una stagione da Osimhen, per se stesso e per il Napoli”.

Emerge così un possibile “piano B”: “Trattenere Osimhen è il piano B. Nel 2025, anche se ad un anno dalla scadenza, potrebbe portare comunque 100 milioni al club di De Laurentiis”.

Le prospettive future

Radio CRC conclude: “Resta da capire se andrà a concretizzarsi la sua permanenza o se il Napoli riuscirà a portare a compimento il piano A, ovvero l’arrivo di Romelu Lukaku“.

Come si evolverà la situazione di Osimhen? Rimarrà al Napoli o si concretizzerà una cessione?