Napoli-Brest: formazioni e diretta streaming

Napoli sfida il Brest in amichevole: orario, formazioni e diretta streaming. Quarto test pre-stagionale per gli azzurri di Conte.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Brest nella quarta amichevole estiva del 2024. L’incontro, cruciale per la preparazione alla stagione 2024-2025, vedrà gli azzurri di Antonio Conte misurarsi con la formazione francese della Ligue 1.

Quando e dove si gioca Napoli-Brest

La partita Napoli-Brest è in programma per oggi, mercoledì 31 luglio 2024, con calcio d’inizio alle ore 20:00. Lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sede del ritiro estivo degli azzurri, ospiterà questo importante test pre-stagionale.

Formazioni Napoli-Brest

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. A disposizione: Contini, Turi, Caprile, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cheddira, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ngonge, Gaetano, Iaccarino, Folorunsho, Mezzoni. All. Conte.

Brest (4-3-3): Bizot; Pereira Lage, Le Cardinal, Ndiaye, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douaron, Ajorque, Del Castillo. A disposizione: Coudert, Chardonnet, Dari, Zogbé, Lees-Melou, Karamoko, Mbock, Camblan, Kanté. All. Roy.

Dove vedere Napoli-Brest in diretta streaming

La diretta streaming di Napoli-Brest sarà disponibile sulla piattaforma OneFootball. Carlo Alvino curerà la telecronaca dell’incontro. Per gli appassionati che preferiscono il racconto radiofonico, Radio CRC trasmetterà la partita con il commento di Umberto Chiariello.

Perché Napoli-Brest è importante

Questa sfida rappresenta il quarto test pre-stagionale per il Napoli di Conte. Dopo aver concluso la prima fase del ritiro a Dimaro, gli azzurri proseguono la preparazione a Castel di Sangro. L’incontro con il Brest offre un’opportunità cruciale per affinare tattiche e intesa di squadra in vista dell’imminente stagione.

Sebbene non ci siano precedenti diretti tra Napoli e Brest, gli azzurri vantano un bilancio positivo contro le squadre francesi nelle competizioni europee: 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte in 14 incontri.

Prossimi impegni del Napoli

Dopo il match con il Brest, il Napoli affronterà il Girona il 3 agosto nell’ultima amichevole pre-stagionale. Il debutto ufficiale è fissato per il 10 agosto al Diego Armando Maradona, dove gli azzurri sfideranno il Modena in Coppa Italia.

Non perdete l’occasione di seguire questa tappa fondamentale nella preparazione del Napoli. Condividete le vostre impressioni sulla partita nei commenti e restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla squadra azzurra.