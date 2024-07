Conte stupito dopo Napoli-Brest: "Mai ricevuto regali in ritiro. Il mio desiderio per il compleanno..."

Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Brest: filosofia di gioco, entusiasmo e sorpresa per i regali ricevuti in ritiro.

Antonio Conte ha parlato a OneFootball al termine dell’amichevole Napoli-Brest, condividendo le sue impressioni sulla partita e sull’esperienza con il club partenopeo.

Conte analizza Napoli-Brest: le dichiarazioni post-partita

Il tecnico ha illustrato il suo approccio tattico: “Ho visto le cose che stiamo provando, una bellissima pressione, io dico ai miei che non andiamo in pressione ma che andiamo a cacciare la palla. All’inizio abbiamo faticato per i carichi di lavoro, poi ci siamo sciolti e abbiamo creato tante belle situazioni.”

L’entusiasmo di Conte per l’esperienza Napoli

Conte ha espresso grande soddisfazione per la sua avventura a Napoli: “Il mio regalo è sicuramente la possibilità di allenare Napoli e vivere quest’esperienza, è stata un’esperienza emozionante. C’è grandissimo entusiasmo sempre e l’affetto della gente che a prescindere da tutto ti sostiene, a prescindere dall’allenatore e dai giocatori.”

Conte sulla prestazione del Napoli contro il Brest

Sulla prestazione della squadra, Conte ha commentato: “Non abbiamo subito gol e questo è importante perché aumenta l’autostima. Abbiamo giocato una partita di ottima intensità con una squadra che farà la Champions League e che è più avanti nella preparazione.”

Il compleanno di Conte: sorpresa durante il ritiro Napoli

In occasione del suo 55° compleanno, Conte ha rivelato: “Per i miei 55 anni è un momento bello questo. […] Sono stato festeggiato in maniera bella, adesso andremo anche in ritiro con il presidente che ha creato qualcosa per me e i ragazzi, è la prima volta che ricevo regali in ritiro, anche a mezzogiorno hanno fatto qualcosa.”

Il desiderio di Conte per il futuro del Napoli

Guardando al futuro, l’allenatore ha espresso il suo desiderio: “Il desiderio di compleanno è questo, avere l’entusiasmo che ho adesso, mi sta entusiasmando lavorare con questi ragazzi che mi stanno dando tutto nonostante un approccio diverso gli anni passati e questa è la più grande spinta che mi possono dare con la loro voglia.”

