Lukaku: ultimatum al Napoli, l’Aston Villa è in agguato – Sport Mediaset

Napoli, rischio beffa Lukaku, secondo Sport Mediaset l’Aston Villa irrompe nella trattativa con il Chelsea.

Romelu Lukaku sta vivendo una situazione di stallo nel suo desiderio di trasferirsi al Napoli. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la pazienza del giocatore e del Chelsea sta raggiungendo il limite.

Il noto portale sportivo afferma: “Tra Romelu Lukaku e il Chelsea ormai siamo quasi all’ultimatum”.

Lukaku-Napoli: una trattativa che si complica

Sport Mediaset spiega che in Inghilterra “non possano e non vogliano aspettare più di tanto l’offerta decisiva del Napoli, che può arrivare solo dopo la cessione di Osimhen. E questa sembra, al momento, lontana dal concretizzarsi.”

Il report sottolinea che Lukaku “si aspettava di essere in Italia già a luglio”, una speranza condivisa da Antonio Conte, potenziale nuovo allenatore del Napoli.

L’Aston Villa si inserisce nella trattativa

Mentre il Napoli temporeggia, nuove opportunità si presentano per Lukaku. Sport Mediaset rivela che l’attaccante “sarebbe allettato da una proposta dell’Aston Villa, che avrebbe già trovato l’intesa di massima con i Blues.

“Conte […] deve continuare a lavorare con un Osimhen che non può essere rischiato in amichevole, per evitare di incappare in possibili infortuni.”

Il futuro incerto di Lukaku

Sport Mediaset conclude ricordando che “Romelu, per il Chelsea, è un esubero: a breve, vorrà conoscere il suo futuro in maniera definitiva.”

