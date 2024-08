Partitella Napoli-Cavese: 3-2 con protagonista Cheddira e ottima prestazione di Rafa Marin

Gli azzurri si impongono sulla Cavese grazie alla doppietta di Cheddira e alla prestazione di Marin: in campo anche le nuove leve del Napoli.

1 agosto 2024, Castel di Sangro – Il Napoli ha disputato oggi una partitella contro la Cavese, squadra di Serie C, presso il Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il match, che si è concluso con il punteggio di 3-2 in favore degli azzurri, ha offerto importanti spunti per Antonio Conte e il suo staff.

Nel pomeriggio di oggi, il Napoli ha scelto di non svolgere una seduta di allenamento, dedicandosi esclusivamente a questo incontro di preparazione. Conte ha optato per un ampio turnover rispetto alla partita contro il Brest, dando minuti preziosi a calciatori che avevano avuto meno spazio.

Formazione e sviluppo del match

Il tecnico napoletano ha schierato la squadra con il seguente assetto: Caprile tra i pali; in difesa, Rafa Marin, Juan Jesus e Natan; a centrocampo, Zerbin, Cajuste, Folorunsho e Mario Rui; in attacco, Ngonge, Cheddira e Simeone.

Il primo tempo ha visto il Napoli dominare grazie alla doppietta di Walid Cheddira, autore di due gol che hanno fissato il risultato sul 2-0. Nella ripresa, la Cavese ha accorciato le distanze con un gol di Cinque, ma Ngonge ha ristabilito il divario con un colpo di testa, portando il punteggio sul 3-1. Negli ultimi minuti, la Cavese ha segnato il gol finale, fissando il punteggio sul 3-2.

Prove individuali e note finali

Oltre alla prestazione di Cheddira, che ha dimostrato una forma eccellente, è emerso anche il buon rendimento di Rafa Marin, che ha giocato tutta la partita senza sbavature. Nel secondo tempo, sono entrati in campo anche Turi, Mezzoni e Iaccarino, offrendo ulteriore ritmo e freschezza alla squadra.

L’allenamento congiunto ha fornito a Conte preziose indicazioni in vista delle prossime sfide, mentre il Napoli non ha previsto ulteriori allenamenti per oggi pomeriggio.

La partitella ha confermato l’ottima condizione di alcuni giocatori e ha dato al tecnico azzurro ulteriori elementi per valutare le scelte future. Con una vittoria che ha mostrato diversi aspetti positivi, il Napoli si prepara ad affrontare il prosieguo della stagione con rinnovata fiducia.