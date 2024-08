La situazione di Victor Osimhen: il nigeriano non insiste per giocare le amichevoli con il Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla situazione di Victor Osimhen che al momento non viene nemmeno convocato da Conte.

La situazione di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, continua a essere al centro dell’attenzione e dell’incertezza. Secondo l’ultimo report de Il Mattino, Osimhen sta suscitando preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza del club partenopeo, nonostante l’approccio del calciatore sembri orientato a rimanere lontano dai riflettori.

Nel corso del ritiro estivo, il bomber nigeriano ha scelto di non prendere parte alle amichevoli pre-stagionali del Napoli, un comportamento che ha sollevato interrogativi sul suo futuro. “Osimhen sta diventando un groviglio pericoloso”, riporta Il Mattino. Il tecnico Antonio Conte, pur consapevole delle difficoltà legate all’assenza del giocatore, ha deciso di mantenerlo in rosa, nonostante le sue prestazioni siano ormai un’incognita. Ieri, Osimhen non è stato neppure convocato, alimentando ulteriormente il mistero che avvolge la sua situazione.

Osimhen, valutato circa 130 milioni di euro, rappresenta un asset prezioso per il Napoli, ma le dimensioni del suo ingaggio – 15 milioni lordi – e il costo del cartellino stanno creando difficoltà nel mercato. Le trattative per un suo possibile trasferimento non sembrano proseguire come previsto. Sebbene il Chelsea fosse inizialmente interessato, le trattative si sono raffreddate, e la possibilità di uno scambio con Lukaku sembra sempre più lontana.

Il Paris Saint-Germain resta una delle opzioni principali, ma richiede pazienza, mentre l’interesse da parte dei club sauditi, che aveva suscitato speranze di un ritorno di fiamma, non ha ancora prodotto sviluppi concreti.

In questo contesto, il futuro di Victor Osimhen continua a essere incerto, e il Napoli si trova a fare i conti con una situazione che potrebbe influenzare non solo il mercato ma anche le strategie sportive della prossima stagione. La questione è destinata a restare in primo piano fino a quando non si definiranno le sorti del bomber nigeriano.