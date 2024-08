Di Lorenzo e Lobotka incantano i tifosi del Napoli: sorrisi e autografi a Castel di Sangro

Di Lorenzo e Lobotka hanno regalato un momento speciale ai supporter azzurri durante il Summer Camp a Castel di Sangro.

Castel di Sangro, 1 agosto 2024 — I tifosi del Napoli hanno vissuto una giornata indimenticabile al Summer Camp della squadra, tenutosi a Castel di Sangro, in Abruzzo. Il capitano Giovanni Di Lorenzo e il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka hanno dedicato un momento speciale ai loro supporter, offrendo sessioni di autografi e sorrisi che hanno illuminato l’evento.

L’appuntamento si è svolto dopo l’allenamento congiunto dei partenopei con la Cavese allo stadio ‘Teofilo Patini’. Durante la mattinata, la squadra allenata da Antonio Conte ha visto in campo quei calciatori che non erano stati schierati nella partita di ieri sera contro lo Stade Brestois, valida come quarta amichevole precampionato.

In una giornata di sport e festa, capitan Di Lorenzo ha catturato l’attenzione anche per la sua versatilità tattica. Mercoledì scorso, infatti, è stato schierato nel ruolo di ‘braccetto’ destro, mentre Pasquale Mazocchi ha occupato la fascia destra del centrocampo.

Nel frattempo, l’arrivo di Mathias Olivera in ritiro apre nuovi scenari tattici. L’uruguaiano potrebbe essere testato nel terzetto difensivo al fianco di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, suggerendo ulteriori cambiamenti nelle strategie di Conte.