Osimhen Assente nelle Amichevoli del Napoli: Preparazione o Strategia di Mercato?

Victor Osimhen non gioca le amichevoli del Napoli: condizione fisica o mercato dietro l’assenza.

Osimhen ancora out: La versione ufficiale

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha provato a chiarire la situazione ai microfoni di Radio Crc: “In questo momento siamo concentrati a quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore del Napoli, in questo momento un po’ in ritardo di condizione.”

L’infortunio di fine stagione: un fattore da considerare

L’assenza di Osimhen potrebbe essere legata all’infortunio subito nell’ultima giornata contro il Lecce. Il nigeriano si è fatto male alla caviglia, saltando gli impegni di giugno con la nazionale e presentandosi in ritiro con un problema fisico recentemente superato.

PSG,Chelsea, la difesa dell’agente e l’intreccio con Lukaku

Nonostante le rassicurazioni di Manna, l’assenza di Osimhen viene interpretata come un possibile segnale di mercato. PSG e Chelsea sono le squadre più frequentemente associate al centravanti. I parigini non hanno ancora raggiunto la richiesta economica di De Laurentiis, mentre gli inglesi sembrano meno concreti al momento.

Roberto Calenda, agente di Osimhen, è intervenuto su X per difendere il suo assistito: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!”

Intanto, il Napoli guarda a Romelu Lukaku come potenziale sostituto, creando un intricato intreccio di mercato che coinvolge anche Chelsea e PSG.

