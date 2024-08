Il Napoli blinda Kvara: Conte ha parlato con il Georgiano. Respita l’offerta del PSG. I dettagli

Conte punta su Kvaratskhelia per il nuovo Napoli. Il club lavora al rinnovo del georgiano, respingendo le offerte del PSG. I dettagli della trattativa.

Antonio Conte ha chiarito fin dall’inizio che il suo progetto al Napoli ruota attorno a due pilastri fondamentali: Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli sul futuro del talento georgiano e sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto.

Il rinnovo: Kvara protagonista nel Napoli di Conte

Secondo il quotidiano, Kvaratskhelia è apparso sereno e sorridente nelle prime uscite con la squadra. Il georgiano è consapevole che, con la possibile partenza di Osimhen, sarà lui il protagonista assoluto della squadra azzurra nella prossima stagione.

Il Corriere dello Sport riporta: “La trattativa con il Napoli per il rinnovo entrata nel vivo proprio in Germania, con il blitz di De Laurentiis e Manna, non è ancora giunta al capolinea. Dicevamo: le parti ricominceranno a chiacchierare a fine mercato.”

Il quotidiano aggiunge: “Il Napoli gli ha proposto un rinnovo a scalare dal 2027 al 2029, partendo da una base di circa 5 milioni con i bonus che negli anni supererà i 7 milioni. Uno sforzo importante, considerando che il club non giocherà la Champions e alcuna coppa europea.”

PSG respinto: Napoli blinda Kvara

Nonostante le tentazioni dal PSG, il Napoli ha resistito: “La maxi proposta di contratto del Paris Saint-Germain da 11 milioni a stagione ha seminato legittime riflessioni, ci mancherebbe, ma il signor Antonio ha parlato con il georgiano, lo ha blindato e Adl ha fatto il resto rifiutando a più riprese le offerte del Psg. Fino al pacchetto completo con Osi da oltre 200 milioni.”

Conte lo considera un elemento chiave e il club pronto a un importante rinnovo, il futuro di Kvaratskhelia sembra essere saldamente legato al Napoli. La trattativa per il rinnovo riprenderà dopo la chiusura del mercato, con entrambe le parti fiduciose di raggiungere presto un accordo.