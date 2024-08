Il PSG molla Osimhen? il club parigino piomba su Alvarez – CorrSport

Colpo di scena nel mercato: il PSG si allontana da Osimhen e punta Julian Alvarez. Napoli nel caos, Conte senza centravanti a 5 giorni dalla Coppa Italia.

Un colpo di scena scuote il calciomercato internazionale: il PSG sembra allontanarsi da Victor Osimhen e vira su Julian Alvarez. Questa mossa inaspettata potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato del Napoli.

PSG cambia rotta: da Osimhen ad Alvarez

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione di Victor Osimhen si complica ulteriormente. “Nell’elenco dei concorrenti per un posto nelle grandi squadre del regno è piombato anche Julian Alvarez, l’argentino del City chiuso da Haaland e a caccia di nuovi stimoli. A quanto pare, tra gli appuntamenti sull’agenda del suo agente Fernando Hidalgo ce ne sarebbe pure uno con il Psg. Forse il club maggiormente interessato a Osimhen“, rivela il quotidiano.

Questo sviluppo inaspettato lascia il Napoli in una situazione complessa. Il club partenopeo si trova ora con un “vuoto di potere” nell’attacco, come descritto dal Corriere dello Sport: “Da tormentone a tormento. Il caso Osi-Rom è direttamente proporzionale al vuoto di potere che s’è venuto a creare nell’attacco del primo Napoli di Antonio Conte: a cinque giorni dall’esordio in Coppa Italia contro il Modena, Victor Osimhen è sempre un centravanti con la valigia in attesa di chiarire il proprio destino e Romelu Lukaku è ancora un centravanti del Chelsea”.

La situazione di Lukaku resta in stallo: “Con la valigia anche lui, però conservata in un armadio della sua casa di Londra: in questo periodo si sta allenando a Cobham, la città dei Blues, mentre i compagni sono in tournée negli Stati Uniti. Lui non è stato convocato ed è in attesa di riabbracciare Conte, il suo allenatore totem, nonché di vivere la terza esperienza italiana dopo quelle con l’Inter e la Roma”.

Con l’inizio della Coppa Italia imminente, Antonio Conte si trova in una posizione delicata. Il tecnico ha urgente bisogno di un centravanti titolare, ma la situazione di mercato resta bloccata. La risoluzione del caso Osimhen-Lukaku diventa sempre più urgente per permettere a Conte di preparare adeguatamente la squadra per i primi impegni ufficiali.