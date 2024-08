Tina: “Conte boccia Ngonge: l’esterno non rientra nei piani del Napoli”

Antonio Conte non vede Ngonge nel suo Napoli. Il tecnico chiede un nuovo esterno offensivo. Le ultime sul mercato azzurro e la situazione Osimhen.

Il Napoli non ha ancora concluso la sua campagna acquisti. Manna deve prima completare delle cessioni, solo dopo potre definire gli ultimi acquisti. poter comprare. Pasquale Tina, giornalista di Radio Marte, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione di mercato degli azzurri.

Ngonge fuori dai piani di Conte: si cerca un nuovo esterno

Secondo Tina: “Conte ha chiesto anche un altro esterno offensivo. Ngonge non rientra appieno nei piani, Conte vuole un altro esterno e senza cessione Osimhen diventa tutto più complicato, perché non si possono acquistare altri calciatori.”

Il giornalista ha inoltre dichiarato: “Il mercato si è bloccato dopo i primi tre acquisti. A centrocampo mancano cessioni, Conte aspetta i rinforzi che ha chiesto, Brescianini e Gilmour, per avere due alternative di livello in mediana. Il Napoli deve completare la squadra e speriamo che qualcosa inizi a sbloccarsi in settimana.”

Sulla situazione generale, Tina ha aggiunto: “Nella settimana che si è appena chiusa, di fatto, non è accaduto nulla. Cajuste non è andato al Galatasaray e non ha sbloccato la situazione in mezzo al campo. L’obiettivo è sbloccare almeno una cessione. Per Osimhen ogni giorno deve essere quello buono per trovare una quadra”.”

