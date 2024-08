Napoli, doppio colpo a centrocampo: nuove offerte per Brescianini e Gilmour. Cheddira e Gaetano verso l’addio

Il Napoli preme per Brescianini e Gilmour a centrocampo. Cheddira e Gaetano nel mirino di Parma e Cagliari. Le ultime sul mercato azzurro.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, concentrandosi sul rafforzamento del centrocampo e sulle possibili cessioni. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri sono in pressing su due obiettivi principali per la mediana.

Napoli punta Brescianini e Gilmour: le strategie di mercato

Il Napoli rimane in pressing per Marco Brescianini del Frosinone. Per fargli spazio, Jens Cajuste potrebbe essere ceduto. Parallelamente, gli azzurri puntano Billy Gilmour del Brighton. Il Corriere dello Sport riporta: “Su Gaetano c’è stato il rilancio del Parma. I ducali hanno offerto 8 milioni più bonus al Napoli, che ha dato il via libera alla partenza del centrocampista. Denari utili per portare Gilmour in azzurro: affare da 12 milioni col regista che si legherebbe alla società di De Laurentiis fino al 2029″.

Riguardo Cheddira e Gaetano, il quotidiano aggiunge: “Il Parma ha mostrato interesse per l’attaccante del Napoli Walid Cheddira. In settimana previsti incontri tra i due club per Gaetano”.

Inoltre, “Cheddira è finito anche nel mirino del Cagliari. anche i Sardi vorrebbero imbastire una doppia operazione col Napoli ed acquistare sia lui che Gaetano”.

Il Corriere dello Sport conclude: “Le cessioni consentirebbero al Napoli quantomeno di sbloccare uno dei due centrocampisti, necessari ad Antonio Conte“. L’allenatore ritiene questi rinforzi preziosi per garantire alternative di livello alla sua squadra.