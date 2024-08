Criscitiello: “Conte non può vincere lo scudetto. Il Napoli non può competere con Inter, Juve, Milan e Roma”

Michele Criscitiello critica duramente il mercato del Napoli.Secondo il giornalista, Conte non basta per lo scudetto, servono rinforzi di qualità.

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Sportitalia.it, ha espresso forti critiche sulla situazione del Napoli e sulle aspettative riposte in Antonio Conte, scatenando polemiche tra i tifosi azzurri.

Criscitiello sul Napoli di Conte: “Non può competere con le big”

Criscitiello apre il suo editoriale con parole destinate a far discutere: “Ho perso il numero di Antonio Conte. Vorrei mandargli un messaggio ma siccome sono 10 giorni in vacanza mi faccio i fatti miei.

Anzi, uso l’editoriale per chiedergli due cose. Scusa Antonio, ma se devi vincere lo scudetto come ti chiedono a Napoli, credi che con questa squadra tu possa competere con Inter, Juve, Milan e ti metto dentro anche la Roma che sta facendo un mercato serio? Se a Napoli credono che gli allenatori vincano da soli gli scudetti commettono un grave errore. Sarri e Ancelotti, con due squadre forti, non hanno vinto”.

Il mercato del Napoli sotto accusa: “Servono rinforzi veri”

Il giornalista prosegue criticando aspramente il mercato azzurro: “Puoi anche avere il più bravo dei 20 mister di serie A (ed è così) ma a Conte dovrebbero regalare una bacchetta magica più che una lavagna nello spogliatoio.

Il Napoli ha fatto 3 acquisti finora: Spinazzola (spesso con problemi fisici), Marin (giovane di prospettiva ma acerbo per ora) e Buongiorno (forte ma non ha mai fatto un campionato a vincere).

Servono rinforzi veri. Non solo di qualità ma anche a livello numerico”.

Osimhen e Lukaku: Criscitiello boccia la strategia del Napoli

Sulla situazione degli attaccanti, Criscitiello è lapidario: “Il caso Osimhen non si può sbloccare a ferragosto. A chi aspettano? Se prendi Lukaku tra dieci giorni il problema sarà grande.

Per riaccendere il motore a Lukaku ci metti un mese. Non batti le mani e fai il miracolo perché Lukaku è allenato da Conte che rispetto all’ultima volta è anche più vecchio”.

L’affondo finale: “Mercato da 5 in pagella”

Criscitiello conclude il suo editoriale con un duro attacco alla dirigenza azzurra: “A Napoli si sono svenati e gasati per Conte ma hanno dimenticato che Conte fa l’allenatore e a calcio non gioca più da tempo. L’altro giorno ha compiuto 55 anni e non 25.

I fuochi di artificio li vorremmo vedere sul mercato e non in cielo per festeggiare il compleanno. Manna dovrebbe velocizzare le trattative in entrata ed uscita più che grattarsi davanti alla platea.

Antonio, niente un saluto veloce. Ma di questo passo il mercato finisce con 5 in pagella altro che gli 8 che circolano”.