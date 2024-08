Immobile, riponde al giornalista turco in un curioso “spagnolo-napoletano” – VIDEO

Ciro Immobile esordisce con una doppietta nella Supercoppa turca. La sua intervista post-partita in un mix di spagnolo e napoletano diventa virale.

Ciro Immobile ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Besiktas in grande stile, segnando una doppietta nel 5-0 contro il Galatasaray nella finale di Supercoppa di Turchia. Ma è stata la sua intervista post-partita a catturare l’attenzione dei social.

Immobile: esordio da record e intervista in spagnolo-napoletano

L’attaccante di Torre Annunziata ha lasciato subito il segno, segnando dopo soli 21 secondi dall’inizio della partita. La sua doppietta ha contribuito significativamente alla vittoria del Besiktas, ma è stato il momento dell’intervista a fine partita a diventare virale.

Immobile ha sorpreso tutti rispondendo alle domande in un curioso mix di spagnolo e napoletano. L’attaccante ha ascoltato le domande in turco, tradotte da un interprete, per poi rispondere in questa peculiare combinazione linguistica, frutto della sua esperienza al Siviglia e delle sue origini campane.

L’intervista, descritta come “simpatica e molto spontanea”, è stata interrotta più volte dai saluti e dagli abbracci con i nuovi compagni di squadra, evidenziando l’entusiasmo per la vittoria del trofeo.

Questo debutto di Immobile al Besiktas segna l’inizio di una nuova avventura per l’attaccante, che ha lasciato la Lazio dopo anni di successi per “vivere una nuova esperienza calcistica lontano dall’Italia”. Il suo entusiasmo e le sue prestazioni iniziali fanno ben sperare i tifosi del Besiktas per la stagione a venire.