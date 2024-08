Allenamento Castel di Sangro, Osimhen protagonista nei tiri da fuori: che ‘battaglia’ con Buongiorno

Osimhen si è distinto con conclusioni precise dalla distanza e una performance convincente nei contatti con i difensori.

La seduta di allenamento di questa mattina allo stadio Teofilo Patini ha offerto uno spettacolo entusiasmante, con Victor Osimhen protagonista di un’esibizione straordinaria nei tiri da fuori. Il centravanti nigeriano ha mostrato una forma impressionante, riuscendo a battere quasi sempre il portiere Nikita Contini e colpendo il palo solo in una circostanza. Un segnale chiaro delle sue straordinarie qualità tecniche e della sua preparazione per la prossima stagione.

La seduta ha incluso anche esercizi con contatti, in cui Osimhen ha partecipato per la prima volta dopo un periodo di allenamenti più individuali. Il nigeriano si è unito ai suoi compagni di squadra per prove che prevedevano scontri diretti tra attaccanti e difensori durante le situazioni di palla inattiva. Tra i momenti più interessanti della giornata, spicca la sfida aerea con Alessandro Buongiorno. I due giocatori hanno dato vita a un’intensa “battaglia” sui calci d’angolo, con Osimhen che ha dimostrato di essere il miglior saltatore della rosa allenata da Antonio Conte. Le ‘sgomitate’ e il confronto fisico hanno messo in evidenza il carattere e la determinazione di entrambi i giocatori.

Da sottolineare il contributo di Walid Cheddira, che ha impressionato per la sua abilità nel superare il portiere dal limite dell’area. L’italo-marocchino ha dimostrato di possedere non solo una notevole forza fisica, ma anche una tecnica raffinata nei tiri dalla distanza, confermando il suo valore nel contesto della squadra.