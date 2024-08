Conte, il primo compleanno da allenatore del Napoli e due potenziali “like”: indizio di mercato?

I ‘like’ di Lukaku e Chiesa all’ultimo post di Antonio Conte alimentano le voci di un possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Un compleanno speciale per Antonio Conte, il tecnico del Napoli, che ha festeggiato il suo 55esimo compleanno con una celebrazione ricca di entusiasmo e affetto da parte dei tifosi e della dirigenza partenopea. La festa, però, ha assunto un significato ancor più particolare grazie a un dettagliato segnale sui social che potrebbe influenzare il mercato estivo del club.

Conte, accolto con grande calore sin dal suo arrivo a Napoli e lodato per il suo lavoro al ritiro di Castel di Sangro, ha visto il suo compleanno diventare un punto focale di speculazioni calcistiche. Dopo aver condiviso un messaggio sui suoi canali social per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti, il post del tecnico è stato “likato” da diversi profili di spicco nel mondo del calcio.

Tra i “like” più significativi spiccano quelli di Romelu Lukaku e Federico Chiesa, due nomi caldi del mercato che potrebbero rappresentare rinforzi cruciali per il Napoli. Il like di Lukaku, che è da tempo accostato a diverse trattative di mercato, è stato subito notato dai tifosi e dagli esperti, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento al club partenopeo.

Ancora più significativo è il “like” di Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus, il cui nome è stato spesso accostato a una possibile cessione. La notizia che il giocatore abbia interagito con il post di Conte ha sollevato interrogativi sul futuro di Chiesa, che potrebbe essere un obiettivo concreto per il Napoli, con Conte che lo accoglierebbe a braccia aperte.

La coincidenza dei “like” di Lukaku e Chiesa non è passata inosservata, e molti analisti di mercato hanno visto in questo gesto un possibile indizio di trattative in corso o di un crescente interesse verso Napoli da parte dei due calciatori.