Mercato Napoli, il CorSport sicuro: “Il club azzurro vicino a chiudere doppio colpo in attacco”

Il Napoli punta a rafforzare l’attacco con Neres e Lukaku, con l’obiettivo di risolvere la questione Osimhen.

Il Napoli, sotto la guida del presidente Aurelio De Laurentiis, sta pianificando un’importante rivoluzione nel reparto offensivo. Con la questione legata a Romelu Lukaku e Victor Osimhen al centro delle speculazioni, il club azzurro sembra pronto a un doppio colpo in attacco che potrebbe ridisegnare le dinamiche della squadra.

Un possibile doppio colpo in attacco

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino David Neres, esterno offensivo del Benfica. Il 27enne brasiliano è il principale candidato per rafforzare l’attacco azzurro. Neres, noto per la sua velocità e capacità di dribbling, potrebbe essere un rinforzo decisivo per la formazione allenata da Antonio Conte.

Il club portoghese ha fissato il prezzo di vendita di Neres intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli punta a chiudere l’affare per una cifra inferiore, tra i 15 e i 20 milioni di euro. La trattativa è dunque ancora in fase di definizione e richiederà ulteriori negoziazioni per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Oltre a Neres, il Napoli è fortemente interessato a Romelu Lukaku, il tutto legato alla cessione di Victor Osimhen il cui futuro è ancora incerto.

Il mercato estivo del Napoli potrebbe dunque vedere un grande scossone, con due nuovi arrivi in attacco che potrebbero cambiare le sorti della squadra.