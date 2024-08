Mercato Napoli, De Laurentiis insiste: “Lo voglio, non bado a spese”

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha provato ad acquistare Federico Chiesa anche in passato: ora è pronto ad un’offerta concreta.

Il calciomercato del Napoli continua a essere un argomento di grande interesse, e tra i nomi più caldi c’è quello di Federico Chiesa. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dimostrato un forte interesse per l’attaccante della Juventus, e recenti dichiarazioni sembrano indicare una nuova e significativa opportunità per il club partenopeo.

Federico Chiesa, talento purissimo e già noto nel panorama calcistico europeo, ha attirato l’attenzione del Napoli già da tempo. Tuttavia, i tentativi di acquistarlo in passato sono stati vanificati dalla determinazione dei Della Valle, che avevano dichiarato il calciatore “non in vendita”. La situazione, però, è cambiata con il passare del tempo.

Attualmente, il valore di Chiesa è sceso a circa 25 milioni di euro, una cifra considerevole ma non fuori dalla portata di un club ambizioso come il Napoli. La Juventus, attualmente allenata da Thiago Motta, potrebbe essere disposta a considerare offerte, dato che il contratto di Chiesa è in scadenza. Motta, infatti, non sembra essere particolarmente entusiasta dell’attaccante, il che potrebbe rendere più realistica una cessione.

Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto un occhio di riguardo per Chiesa, ammettendo in passato di essere disposto a investire cifre considerevoli per accaparrarselo. Il presidente del Napoli potrebbe approfittare di questa occasione per rinforzare ulteriormente la squadra in vista della nuova stagione. Voci di corridoio suggeriscono che De Laurentiis potrebbe proporre uno scambio con Giacomo Raspadori, offrendo così una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

Il futuro di Federico Chiesa è, quindi, incerto ma potenzialmente luminoso per il Napoli. Con la chiusura del mercato che si avvicina, gli ultimi giorni potrebbero riservare sorprese. I tifosi partenopei restano in trepidante attesa per vedere se De Laurentiis riuscirà a concretizzare questo ambizioso colpo di mercato.