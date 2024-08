IL MATTINO – Conte ha deciso di investire tempo su Folorunsho

Dopo un’ottima stagione con il Verona, Folorunsho torna al Napoli, ma la sua permanenza è incerta: sarà Antonio Conte a decidere.

Il ritorno di Michael Folorunsho al Napoli dopo una stagione di successo con la maglia del Verona ha suscitato grande attesa tra i tifosi azzurri. Ma sarà l’allenatore Antonio Conte a determinare se il centrocampista avrà un ruolo centrale nella nuova stagione o se dovrà cercare fortuna altrove.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Conte ha chiarito che sarà lui a prendere le decisioni finali riguardanti la rosa del Napoli. L’allenatore ha dimostrato di avere fiducia in Folorunsho, sebbene il giocatore stia attraversando un periodo di adattamento alla nuova realtà. Tuttavia, Conte ha confermato che non ci saranno eccezioni al budget stabilito dal presidente Aurelio De Laurentiis. Nessun lusso economico sarà concesso e il tecnico non intende compromettere il piano finanziario del club. Ecco quanto si legge:

“Folorunsho fa un po’ fatica, ma Antonio Conte ha deciso di investire tempo su di lui. E fiducia. Ma poi? Conte ha accettato i paletti di De Laurentiis su monte ingaggio e su tetto di investimenti, non chiede deroghe né ha fatto nomi che possano mandare in tilt il progetto economico del club”.

“L’anno in corso rappresenta l’anno zero della ricostruzione”, sottolinea Il Mattino. L’obiettivo primario del Napoli è il ritorno in Champions League, e per raggiungerlo sarà necessario completare il mercato senza sentimentalismi. Il club è pronto a prendere decisioni difficili per ottimizzare la squadra, e questo potrebbe includere la partenza di alcuni giocatori affezionati ma non più funzionali al progetto.