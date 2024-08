Napoli, obiettivo Billy Gilmour: cosa serve per finalizzare l’accordo?

Il Napoli ha trovato un’intesa con Gilmour, ma il trasferimento dipende dalla risoluzione di alcune cessioni e da un rilancio economico.

Il mercato estivo del Napoli continua a prendere forma, con il club partenopeo concentrato su potenziali rinforzi per la prossima stagione. Tra i nomi più caldi c’è quello di Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton. Sebbene l’accordo tra il Napoli e Gilmour sia praticamente definito, ci sono ancora alcuni passaggi cruciali da completare prima della chiusura ufficiale dell’affare.

Il Piano di Mercato del Napoli

Dopo aver consolidato la difesa con nuovi acquisti, il Napoli sta ora puntando a rinforzare il centrocampo e l’attacco. L’attenzione è rivolta principalmente a due obiettivi chiave: il centrocampista Billy Gilmour e il possibile sostituto di Victor Osimhen. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è attivamente coinvolto nella strategia di mercato, che prevede la cessione di Osimhen e l’arrivo di Romelu Lukaku. Tuttavia, è il centrocampo che ha attirato l’attenzione immediata del club.

Billy Gilmour: Un Colpo da 15 Milioni?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha già trovato un accordo di massima con il calciatore scozzese, in scadenza con il Brighton nel 2026. La trattativa tra i due club, però, è ancora in fase di definizione. Il Napoli aveva inizialmente proposto dieci milioni di euro per il trasferimento di Gilmour, ma il Brighton ha richiesto una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Per finalizzare l’accordo, il club partenopeo deve ora fare uno sforzo economico maggiore.

Il Napoli attende ancora l’uscita di uno tra i giocatori attuali, come Gaetano o Cajuste, per liberare uno slot nel centrocampo e facilitare l’operazione. Solo dopo questa cessione, il club azzurro potrà effettuare un rilancio definitivo per convincere il Brighton ad accettare l’offerta. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“A centrocampo la priorità si chiama Billy Gilmour, 23 anni, play scozzese del Brighton. Il Napoli per lui aveva proposto dieci milioni, il club inglese chiede uno sforzo in più (sui 15 milioni, ndr). Il rilancio è pronto, il Napoli vuole regalare il giocatore a Conte, si attende l’uscita di uno tra Gaetano e Cajuste per l’affondo decisivo. C’è già l’accordo col calciatore, in scadenza nel 2026, e quando si libererà per lui un posto il club azzurro tornerà alla carica con una nuova proposta per convincere la società inglese e chiudere l’affare”.