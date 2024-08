Lukaku vuole il Napoli, nel futuro del belga c’è solo Conte. Trovato accordo per un triennale: ecco le cifre

Lukaku ha scelto il Napoli come sua prossima destinazione: contratto da 10 milioni di euro lordi a stagione e benefici del Decreto Crescita.

Napoli, 2 agosto 2024 – Romelu Lukaku, attaccante belga ancora di proprietà del Chelsea, sembra ormai destinato a diventare il nuovo centravanti del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lukaku ha espresso chiaramente la sua preferenza: il Napoli è l’unica squadra che considera per il suo futuro.

Le trattative tra il Chelsea e il club partenopeo sono in fase avanzata. Il Napoli, guidato dall’allenatore Antonio Conte, ha trovato l’accordo con Lukaku per un contratto triennale da circa 10 milioni di euro lordi all’anno, con l’aggiunta dei benefici fiscali del Decreto Crescita, che favorisce l’acquisto di calciatori dall’estero.

Il belga ha dimostrato il suo impegno, allenandosi da solo per accelerare il processo di integrazione con la nuova squadra, che ha già cominciato la preparazione per la nuova stagione, come testimoniato anche dall’amichevole con il Brest. Lukaku, che prenderà il posto di Victor Osimhen, si prepara a dare il suo contributo per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano e internazionale.

