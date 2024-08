CorrSport- Osimhen, tre big in corsa: Ecco quando potrebbe sbloccarsi la vicenda

Il futuro di Osimhen resta incerto: PSG, Chelsea e Arsenal interessate. De Laurentiis chiede 130 milioni. Aggiornamenti sulla trattativa e il possibile sostituto.

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco nel calciomercato estivo. Il Napoli attende offerte concrete per il suo centravanti, con tre grandi club europei in lizza per assicurarsi le sue prestazioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Osimhen-PSG: accordo col giocatore, ma il Napoli tiene duro

Il Paris Saint-Germain sembra essere in pole position per Osimhen. L’agente del giocatore, Roberto Calenda, avrebbe già trovato un’intesa con il ds dei francesi, Campos. Tuttavia, manca ancora l’accordo con il Napoli. Aurelio De Laurentiis non vuole scendere troppo al di sotto dei 130 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre il PSG chiede uno sconto sostanzioso.

Chelsea e Arsenal: le alternative per Osimhen

Oltre al PSG, anche Chelsea e Arsenal restano interessate al bomber nigeriano. I Blues starebbero cercando di impostare uno scambio che coinvolga Osimhen e Romelu Lukaku, ma il centravanti del Napoli non sembra entusiasta di questa prospettiva. L’Arsenal, invece, rimane alla finestra, valutando anche Viktor Gyökeres come alternativa.

La tensione tra Napoli e PSG: il caso Kvaratskhelia

La trattativa per Osimhen è ulteriormente complicata dalla tensione tra Napoli e PSG riguardo Khvicha Kvaratskhelia. De Laurentiis avrebbe rifiutato un’offerta di 200 milioni di euro per il georgiano e un altro giocatore, aumentando l’attrito tra i due club.

Lukaku in attesa: il possibile sostituto di Osimhen

In caso di cessione di Osimhen, il Napoli avrebbe già individuato in Romelu Lukaku il sostituto ideale. L’attaccante belga sarebbe il primo nome sulla lista di Antonio Conte, probabile nuovo allenatore degli azzurri.

La situazione Osimhen resta fluida, con diverse variabili in gioco. Quanto pensate che il Napoli dovrebbe chiedere per il suo centravanti? E Lukaku sarebbe un degno sostituto? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!