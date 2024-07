Rinnovo Kvaratskhelia: accordo in stallo. Spunta un segnale positivo

Il Corriere dello Sport rivela gli ultimi sviluppi sul rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. L’atteggiamento del giocatore in campo è un segnale positivo.

La questione del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli resta ancora da definire, ma un elemento inaspettato potrebbe giocare a favore della trattativa. Il Corriere dello Sport riporta importanti dettagli sulla situazione del talento georgiano.

Il rinnovo di Kvaratskhelia: la situazione attuale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rinnovo di Kvaratskhelia fino al 2029 è attualmente “congelato”. Il quotidiano afferma: “La storia è ancora in piedi, nel vivo ma non definita“. Le parti dovranno aggiornarsi per raggiungere un accordo definitivo.

L’atteggiamento in campo: un segnale positivo

Nonostante l’incertezza contrattuale, l’atteggiamento di Kvaratskhelia in campo sta mandando segnali positivi. Il Corriere dello Sport evidenzia: “L’aspetto più interessante, pure oltre i giochetti e i lampi di classe pura che di Kvara sono un marchio registrato, è stato lo spirito. La capacità di sacrificarsi sintetizzata dalle pressioni, dai movimenti in fase difensiva, dalle rincorse senza palla per recuperare un possesso: un paio fino alla propria area”.

Questo atteggiamento sembra allinearsi perfettamente con la filosofia di Antonio Conte. Il quotidiano sottolinea: “Niente di meglio, per la filosofia di Conte: la ferocia e la disponibilità che pretende in campo sono già parte del bagaglio del Kvaratskhelia parte terza”.

Il Corriere dello Sport conclude con una nota positiva: “La voglia, la forza e l’anima che Kvara ha regalato alla squadra al suo debutto hanno oscurato per un po’ la questione del rinnovo – con maxi ritocco – fino al 2029, il modo in cui ha giocato è valso mille sì. Ci sono, c’è: pronto per Conte, per il Napoli. Candidato leader“.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli.