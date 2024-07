Napoli, due calciatori verso l’addio. Ecco quando saranno ufficializzati

Giovanni Manna al lavoro per sfoltire l’organico del Napoli. Ostigard al Rennes e Contini al Cesena: le ultime sulle possibili cessioni degli azzurri.

Mentre il Napoli continua la preparazione a Castel di Sangro, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per definire l’organico a disposizione di Antonio Conte. Dopo la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton, altre due operazioni in uscita potrebbero concludersi oggi.

Ostigard al Rennes: affare in dirittura d’arrivo

Il primo nome in uscita è quello di Leo Ostigard. Il difensore norvegese si trova già a Rennes, dove ha superato le visite mediche. Il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Secondo le informazioni disponibili, Antonio Conte non avrebbe ritenuto Ostigard adatto al suo sistema difensivo.

Contini verso il Cesena

Il secondo giocatore che potrebbe lasciare il ritiro di Castel di Sangro è Nikita Contini. Il terzo portiere del Napoli è alla ricerca di maggiore spazio e minutaggio. Il suo trasferimento al Cesena potrebbe definirsi nella giornata odierna, con il giocatore pronto a ripartire dalla Serie B per dimostrare le proprie qualità.

Il lavoro di Manna per il nuovo Napoli

Queste operazioni in uscita rientrano nel lavoro di Giovanni Manna per costruire l’organico ideale per Antonio Conte. Dopo la cessione di Lindstrom, il direttore sportivo continua a lavorare per sfoltire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti.

