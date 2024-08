Conte commosso: fuochi d’artificio e festa a sorpresa per il suo compleanno – VIDEO

Napoli, festa a sorpresa per Conte. De Laurentiis organizza una sorpresa a Castel di Sangro per il compleanno del tecnico.

Fuochi d’artificio per Conte

Dopo lo spettacolo pirotecnico, la celebrazione è continuata nell’hotel del club a Rivisondoli. Il presidente De Laurentiis ha organizzato una festa con circa cento partecipanti, dove non sono mancati piatti tipici come pizze e una maxi-porchetta. Il momento clou è stato quando Conte, affiancato da De Laurentiis, ha spento le candeline su una torta preparata appositamente per l’occasione.

Eccezione alle regole per i calciatori

In onore del compleanno del mister, è stata concessa una mini-proroga ai calciatori, che hanno potuto restare svegli fino a quasi l’una di notte. Questa deroga alle rigide norme imposte da Conte e dal coordinatore Lele Oriali sottolinea l’importanza dell’evento per il club.

L’emozione di Conte

Il tecnico è rimasto molto colpito dalle celebrazioni in suo onore. Secondo le fonti presenti, Conte non ha nascosto la sua emozione, specialmente nel momento di spegnere la candelina sulla torta, con De Laurentiis al suo fianco.

