Foschi: “Osimhen deve essere riconoscente, ADL ha perso l’occasione l’anno scorso”

In un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Rino Foschi ha condiviso le sue riflessioni sulle attuali dinamiche del calciomercato. L’esperto ha evidenziato come le cessioni siano diventate più complesse delle acquisizioni, sottolineando il crescente potere dei procuratori nel panorama calcistico attuale.

Foschi su Osimhen e il Napoli

Foschi ha sottolineato l’importanza della piazza napoletana, descrivendola come un ambiente che richiede risultati immediati. Ha previsto che molte trattative si concluderanno positivamente, pur richiedendo tempo e pazienza.

Riguardo Victor Osimhen, Foschi ha espresso un’opinione decisa. Secondo l’esperto, l’attaccante dovrebbe mostrare riconoscenza verso il Napoli e mantenere un atteggiamento professionale. Tuttavia, Foschi ritiene che De Laurentiis abbia commesso un errore non cedendo il giocatore la scorsa stagione.

Foschi ha menzionato l’interesse del PSG per Osimhen, ma ha notato che il club francese sembra restio a pagare la clausola rescissoria. Ha definito la situazione come un “gioco delle parti” tipico del calciomercato.

Conte e le aspettative per il Napoli

Sul nuovo allenatore del Napoli, Foschi ha espresso grande stima per Antonio Conte, descrivendolo come un tecnico che cerca risultati immediati. Ha però sottolineato come i due mesi di calciomercato possano risultare insufficienti per soddisfare tutte le richieste dell’allenatore.

