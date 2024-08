Mertens non dimentica i 98 anni del Napoli: “Auguri amore mio” – FOTO

Mertens non dimentica i 98 anni del Napoli. L’ex bomber azzurro celebra il compleanno del club con un messaggio su Instagram

Nel giorno del 98° anniversario della fondazione del Napoli, Dries “Ciro” Mertens ha dimostrato ancora una volta il suo profondo legame con la città e il club. L’ex attaccante azzurro, diventato il miglior marcatore della storia del Napoli durante le sue nove stagioni all’ombra del Vesuvio, ha condiviso un toccante messaggio di auguri su Instagram.

Il messaggio di Mertens al Napoli: “Auguri amore mio”

Mertens ha pubblicato un post su Instagram con la frase “Auguri amore mio”, un gesto che ha immediatamente fatto emozionare i tifosi napoletani. Queste semplici parole riflettono il profondo affetto che il belga continua a nutrire per il club e la città che lo hanno adottato.

Un legame indissolubile tra Mertens e Napoli

Nonostante abbia lasciato il club, Mertens, soprannominato affettuosamente “Ciro” dai tifosi, rimane una figura amatissima a Napoli. Il suo messaggio di auguri conferma che il sentimento è reciproco, dimostrando come il legame tra il giocatore e la città vada ben oltre il semplice rapporto professionale.

Cosa ne pensate del gesto di Mertens? Vi piacerebbe rivederlo in azzurro in futuro? Condividete i vostri pensieri nei commenti!