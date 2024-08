Sky: Napoli rilancia per Gilmour, Neres nome caldo per l’attacco

Napoli, novità di calciomercato: rilancio per Gilmour e interesse per Neres. Sky rivela le ultime mosse azzurre. Lukaku ancora in attesa.

Il Napoli si muove con decisione sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club partenopeo è pronto a un nuovo assalto per Billy Gilmour. Napoli nuova offerta per Gilmour Di Marzio ha twittato: “Dopo l’uscita di uno tra Gaetano e Cajuste, per il centrocampo tutto su Gilmour con una nuova offerta da circa 12 milioni più bonus.” Gilmour, stimato da Conte, è noto per la sua visione di gioco e abilità nel palleggio. Il centrocampista scozzese eccelle nel gioco verticale e nei passaggi diretti, oltre a mostrare buone capacità in dribbling e nell’intercettare palloni in fase difensiva. Neres obiettivo per l’attacco L’esperto di mercato ha anche rivelato l’interesse del Napoli per un rinforzo offensivo: “L’esterno d’attacco preferito è David Neres ma serve un importante investimento economico.” Lukaku ancora in attesa Di Marzio ha anche menzionato che Romelu Lukaku “attende da troppo tempo notizie certe da Napoli”, suggerendo che la situazione dell’attaccante belga rimane in sospeso. Per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com. Cosa ne pensate di questi possibili acquisti? Gilmour e Neres sarebbero rinforzi adatti per il Napoli? Condividete la vostra opinione nei commenti!