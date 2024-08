Osimhen, cuore azzurro per il Napoli: il gesto social nel giorno del compleanno del club

Victor Osimhen celebra il 98° compleanno del Napoli sui social con un cuore azzurro, nonostante le voci di mercato. Il legame con il club resta forte.

Il Napoli compie 98 anni e, nonostante le voci di mercato che lo vedono lontano dal club, Victor Osimhen non ha mancato di celebrare questa importante ricorrenza. L’attaccante nigeriano ha mostrato il suo affetto per la squadra azzurra con un gesto significativo sui social media.

Il gesto di Osimhen per il compleanno del Napoli

In occasione del 98° anniversario dalla fondazione del Napoli Calcio, Victor Osimhen ha condiviso nelle sue storie Instagram la grafica celebrativa pubblicata dal club. L’attaccante ha aggiunto un cuore azzurro al post, dimostrando il suo attaccamento alla maglia partenopea.

Osimhen e il Napoli: un legame forte nonostante il mercato

Questo gesto arriva in un momento particolare per Osimhen e il Napoli. L’attaccante è sempre più ai margini del progetto tecnico, avendo saltato anche l’ultima amichevole della squadra. Le voci di un suo possibile trasferimento in Premier League si fanno sempre più insistenti.

Nonostante ciò, il rapporto tra Osimhen e il Napoli sembra rimanere solido. Il suo tributo social per il compleanno del club conferma che, anche se le strade delle due parti potrebbero separarsi, il legame emotivo resta forte.

Il Napoli festeggia 98 anni di storia

Il club partenopeo ha celebrato questa importante ricorrenza sui propri canali social. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha partecipato ai festeggiamenti online, sottolineando l’importanza di questa data per la storia del Napoli.

Cosa ne pensate del gesto di Osimhen? Credete che possa influenzare il suo futuro con il Napoli? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul mercato e sulla preparazione degli azzurri!