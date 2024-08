Canovi: “Osimhen al PSG? Possibile in un caso. Il Napoli rischia un effetto domino”

Dario Canovi analizza il possibile trasferimento di Osimhen al PSG e le conseguenze per il Napoli. Le dichiarazioni dell’esperto di mercato a Radio Marte.

Dario Canovi, esperto di calciomercato, ha rilasciato dichiarazioni significative sul futuro di Victor Osimhen e le strategie del Napoli durante la trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte.

Canovi sul futuro di Osimhen: PSG in pole position?

Secondo Canovi, il trasferimento di Osimhen al PSG dipende principalmente dalle mosse del club parigino: “Tutto dipende da cosa farà il Psg, che ha giocatori da cedere, Kolo Muani su tutti, altrimenti avrà difficoltà ad acquistare il nigeriano.” L’esperto sottolinea come la situazione sia complessa, con il PSG che deve prima liberarsi di alcuni giocatori per poter avanzare un’offerta concreta per l’attaccante del Napoli.

La clausola rescissoria di Osimhen: un ostacolo per il mercato

Canovi evidenzia come la clausola rescissoria richiesta dal Napoli rappresenti un ostacolo significativo: “Un giocatore importante come Osimhen in questo momento non ha un acquirente alle cifre della clausola rescissoria che pretende il Napoli.” Questo potrebbe limitare le opzioni di mercato per il giocatore nigeriano.

Le possibili conseguenze per il Napoli

L’esperto di mercato avverte il Napoli sui rischi di mantenere Osimhen senza rivedere le richieste economiche: “Il Napoli potrebbe scendere di molto dalle richieste altrimenti dovrà pagare ad Osimhen 11 milioni di ingaggio, ed a cascata poi tutti gli altri si presenteranno a battere cassa e sarebbe anche giusto così.” Questo scenario potrebbe innescare un effetto domino sugli ingaggi all’interno della squadra.

Il fattore Conte e la situazione Lukaku

Canovi menziona anche la situazione di Antonio Conte, potenzialmente nuovo allenatore del Napoli: “Conte rischia di non avere Lukaku e non è normale per ora.” Questa incertezza potrebbe influenzare le strategie di mercato del club partenopeo.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Canovi? Credete che Osimhen lascerà il Napoli in questa sessione di mercato? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!