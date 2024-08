CorrSport – Lukaku-Napoli, accordo totale: il belga rifiuta altre offerte

Romelu Lukaku vuole solo il Napoli: accordo su un triennale da 10 milioni lordi. Il belga attende la cessione di Osimhen per riabbracciare Conte.

Romelu Lukaku è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha scelto la destinazione azzurra, rifiutando tutte le altre offerte. La trattativa procede spedita, con un accordo già raggiunto tra il giocatore e il club partenopeo.

Lukaku-Napoli: i dettagli dell’accordo

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, avrebbe trovato l’intesa con Lukaku su un contratto triennale. L’ingaggio si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro lordi all’anno, sfruttando i benefici del Decreto Crescita. Questo rappresenterebbe un colpo importante per il Napoli, che si assicurerebbe uno dei centravanti più forti del panorama europeo.

Il desiderio di Lukaku di vestire la maglia del Napoli è strettamente legato alla presenza di Antonio Conte, suo mentore ai tempi dell’Inter. Tuttavia, l’arrivo del belga è subordinato alla cessione di Victor Osimhen. Il Napoli, infatti, attende di definire il futuro del nigeriano prima di dare il via libera all’operazione Lukaku.

Il Chelsea spinge, ma Lukaku vuole solo Napoli

Nonostante il Chelsea stia cercando soluzioni alternative per il futuro di Lukaku, il giocatore sembra aver preso la sua decisione. Il belga non vuole sentir parlare di altre destinazioni e aspetta solo il Napoli per riabbracciare Conte e iniziare una nuova avventura in Serie A.

In attesa che si sblocchi la situazione, Lukaku non sta con le mani in mano. Il centravanti si sta allenando da solo per farsi trovare pronto in vista di un possibile approdo al Napoli. L’obiettivo è quello di accorciare i tempi di inserimento nella squadra che, come dimostrato nell’amichevole contro il Brest, è già in buona forma.

