Manna stravede per Brescianini: “è il jolly che serve a Conte”

Giovanni Manna vuole Marco Brescianini del Frosinone per il Napoli. Il centrocampista potrebbe diventare un jolly per Conte.

Napoli, 1 agosto 2024 – Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha messo gli occhi su Marco Brescianini del Frosinone. Il Corriere dello Sport rivela l’interesse degli azzurri per questo versatile centrocampista, capace di ricoprire più ruoli.

Manna vuole Brescianini: il jolly che fa gola a Conte

Secondo il Corriere dello Sport, Brescianini rappresenta una soluzione polivalente per il centrocampo azzurro: “Brescianini è invece una sorta di jolly: può giocare nei due di centrocampo, da trequartista e in casi estremi finanche da quinto, sulla fascia. Ha 24 anni e il Frosinone lo valuta dodici milioni di euro”.

Questa versatilità potrebbe rivelarsi preziosa per Antonio Conte, che cerca di rinforzare un reparto attualmente sguarnito. Il Napoli, infatti, necessita di rinforzi nella zona centrale del campo prima di poter competere ai massimi livelli.

La strategia di Manna

L’interesse di Manna per Brescianini non è recente. Il quotidiano riporta: “Il diesse azzurro lo segue da una vita, sin dai tempi della Juve, e ne ha parlato più volte con il suo agente Riso. Lo stesso di Buongiorno”.

Tuttavia, il Napoli deve prima cedere alcuni giocatori prima di poter procedere con nuovi acquisti. Manna sta lavorando su entrambi i fronti per garantire a Conte un riforzo di qualità.

La concorrenza per Brescianini non manca, con l’Atalanta in prima fila tra le interessate. Il Napoli dovrà muoversi con decisione se vorrà assicurarsi questo promettente jolly del centrocampo.

Per gli ultimi aggiornamenti sul possibile arrivo di Brescianini e altre notizie sul calciomercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.