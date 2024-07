Gilmour-Napoli, Manna vuole regalare lo scozzese a Conte. La strategia

Giovanni Manna prepara l’offensiva per Billy Gilmour del Brighton. La strategia del Napoli per portare il centrocampista scozzese in azzurro.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha individuato in Billy Gilmour del Brighton il prossimo rinforzo per il centrocampo azzurro. Il Corriere dello Sport rivela la strategia del club partenopeo per assicurarsi il talento scozzese.

La strategia del Napoli per Gilmour

Secondo il Corriere dello Sport, Manna ha già delineato un piano preciso: “La strategia, comunque, è molto chiara: Manna è in attesa delle cessioni e nel frattempo ha scritto la trama della storia che porterà a Gilmour, 23 anni, nazionale scozzese reduce da una stagione con De Zerbi e dall’esperienza all’Europeo”.

Il Napoli ha già mosso i primi passi concreti per il centrocampista. Il quotidiano riporta: “Il Napoli, per lui, ha già offerto una decina di milioni di euro, una proposta che però non è stata ritenuta sufficiente dal Brighton: una nuova offerta sarà presentata appena uscirà uno tra Cajuste e Gaetano, così da chiudere l’acquisto del giocatore candidato a offrire un’alternativa valida nel ruolo di Lobotka”.

L’interesse del Napoli per Gilmour è condiviso dall’allenatore Antonio Conte, che considera lo scozzese un rinforzo molto utile per la squadra. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento.

Manna è pronto a sferrare l’affondo decisivo non appena si libererà uno slot a centrocampo, confermando la volontà del Napoli di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

