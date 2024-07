Osimhen nervoso in ritiro: Il Mattino svela i retroscena

Osimhen nervoso per la situazione di mercato. Il Mattino rivela tensioni nel ritiro del Napoli. Le ultime sull’attaccante nigeriano.

Il Mattino rivela nuovi dettagli sulla situazione di Victor Osimhen nel ritiro del Napoli. Il quotidiano descrive un clima di tensione che coinvolge l’attaccante nigeriano, il suo agente e il nuovo allenatore Antonio Conte.

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha espresso pubblicamente il suo disappunto: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news”.

Secondo Il Mattino, “c’è solo il Psg nella testa di Osimhen e guai a insinuare altro“. Il quotidiano aggiunge che l’attaccante non gradisce l’idea di “essere inserito in un giro di prestiti e così via come un esubero qualsiasi“.

Osimhen nervoso in ritiro

Il giornale descrive lo stato d’animo di Osimhen: “Osi non nasconde più il suo nervosismo, la sua tensione. Anche la sua rabbia. E poco importa che in campo sorrida e scherza con i compagni“. Si riporta anche che l’attaccante non parteciperà alla prossima amichevole contro il Brest.

La situazione vista da Conte

Per l’allenatore Antonio Conte, Il Mattino riferisce che “è evidente che questa faccenda stia cominciando a diventare una seccatura, un fastidio“. Il quotidiano definisce la situazione “per certi versi surreale” per il tecnico.

Il Mattino evidenzia le complessità del trasferimento: “Non è facile piazzare un attaccante da 12 milioni di stipendio all’anno. E a 100 milioni di euro di prezzo del cartellino. Il rinnovo a queste cifre potrebbe essere stato un errore, viste le difficoltà a trovare una via d’uscita”.

