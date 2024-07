Mertens: “Conte è l’uomo giusto per il Napoli. Mai in un altro club di A, su Lukaku…”

Mertens si racconta: gli elogi a Conte, il legame col Napoli e il pensiero su Lukaku. Le dichiarazioni dell’ex attaccante azzurro alla Gazzetta dello Sport.

Mertens parla di Napoli, conte e Lukaku.”

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli ora al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni integrali:

“Collaboratore di Conte al Napoli? Non ne abbiamo mai parlato. Conte, però, l’ho sentito e mi ha fatto una bella impressione. E’ una brava persona ed un grande allenatore, ha carisma, è l’uomo giusto al posto giusto. Per i calciatori del Napoli ci sarà da pedalare, ma va bene così.”

Sulla stagione post-scudetto del Napoli

“Cosa non ha funzionato nel Napoli? Non lo so, magari si è festeggiato troppo lo scudetto (ride). In quel caso sarebbe comprensibile: un evento del genere suscita entusiasmo, però bisogna saperlo gestire. Quando sono andato via, sentivo che sarebbe potuto accadere qualcosa d’importante.”

Sul suo legame con il Napoli e le voci di mercato

“Vicino alla Lazio quando c’era Sarri? No. Non mi interessava perché dopo tanti anni non avevo voglia di giocare in un altro club di serie A.”

Su Lukaku e il possibile arrivo a Napoli

“Lukaku? Romelu è un grande amico e un ottimo attaccante. Vederlo a Napoli mi farebbe molto piacere perché con lui puoi puntare a vincere. Se mi ha chiesto una mano per trovare casa? No, penso non abbia bisogno d’aiuto”.

