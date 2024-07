IL MATTINO – Carattere, grinta e determinazione: le tre qualità del Napoli di Conte

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulle caratteristiche del ‘nuovo’ Napoli guidato da Antonio Conte.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara a una nuova era sotto la guida di Antonio Conte, le aspettative sono alte dopo il ritiro estivo a Dimaro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il mister sta imponendo il suo marchio con fermezza, preparandosi ora per il ritorno a Castel Volturno tra tre giorni.

Durante i dieci giorni intensi in Val di Sole, i giocatori hanno risposto agli ordini del ‘martello’ Conte, in un’atmosfera dove la parola d’ordine è stata “accontentalo”. Questo atteggiamento ha trovato riscontro positivo non solo tra i calciatori ma anche a livello dirigenziale, evidenziando una collaborazione senza intoppi.

“La parola d’ordine è: accontentalo. Perché è meglio per tutti. E lo hanno capito in 10 giorni di ritiro in Val di Sole. Lo devono accontentare i calciatori e poi anche quelli della società con cui tutto è filato alla perfezione. Ma occhio: il tecnico non sta ristrutturando il Napoli, lo sta ricostruendo dalle basi. Faticosamente”.

Conte non si limita a ristrutturare il Napoli: lo sta ricostruendo dalle fondamenta con una determinazione incrollabile. Il club, attualmente afflitto da una posizione di classifica deludente, è destinato a rialzarsi sotto la sua guida esperta.

Le tre qualità del Napoli di Conte

Secondo Il Mattino, il Napoli di Conte si distinguerà per tre qualità imprescindibili: carattere, grinta e determinazione. Il mister è descritto come un “martello”, chiaro nell’intento di plasmare una squadra capace di competere al massimo livello.

“E non solo la squadra: lui sa come aiutare a far crescere anche un club che, in questo momento, è in difficoltà per via di un decimo posto che brucia e pesa ancora. Come sarà il Napoli di Antonio Conte? Di tre cose c’è da essere sicuri: al nuovo Napoli non mancherà il carattere, la grinta, la determinazione. Lui, d’altronde, è un martello. Per certi versi, per chi ama i paragoni, più vicino a Gattuso rispetto a tutti gli altri transitati per di qui”

Questo nuovo corso promette di essere una prova di fuoco per il tecnico, che conosce bene come far crescere non solo una squadra ma anche l’intero club. Gli appassionati del calcio possono attendersi un Napoli risoluto e motivato sotto la sua guida, pronto a riaffermarsi tra le grandi del calcio italiano.