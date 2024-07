Lukaku-Napoli, indizio social su Instagram: le ultime

Napoli, Lukaku si avvicina: cancellate le foto con la Roma da Instagram. I dettagli del vertice con il Chelsea. Le novità.

Napoli, l’indizio social su Instagram di Lukaku

La trattativa tra il Napoli e Romelu Lukaku sembra entrare in una fase decisiva. Un indizio social del giocatore e le rivelazioni de Il Mattino suggeriscono sviluppi imminenti.

Lukaku ha cancellato dai propri profili social le foto con le maglie indossate in carriera, incluse quelle della Roma, sua ultima squadra. Questo gesto ha alimentato le speculazioni su un suo possibile trasferimento al Napoli.

Il vertice Chelsea-Napoli: i dettagli de Il Mattino

Secondo quanto riportato da Il Mattino, “domani è in programma un vertice tra Chelsea e il Napoli, complice il potente agente Pastorello, che si occupa del bomber belga, per comprendere come colmare la distanza tra la domanda (45 milioni) e l’offerta (27 milioni).”

Il quotidiano aggiunge: “Il Napoli pensa di poter alzare la proposta e si attende che da Londra arrivi un gesto distensivo, in modo da chiudere alla svelta questa operazione.”

L’intreccio Lukaku-Osimhen

Il Mattino sottolinea un aspetto cruciale della trattativa: “Lukaku arriverà (metteteci pure la mano sul fuoco) solo quando Osimhen se ne andrà (ed è solo questione di tempo).”

Riguardo Osimhen, il giornale riporta: “Il numero 9 (sondato anche in Inghilterra) ha quattro anni in meno di Lukaku e si ‘accontenterebbe’ di 3 milioni a stagione (contro i 6 più bonus dell’ex Roma).”

Le prospettive future

Il Mattino conclude con un’osservazione sulla prossima amichevole del Napoli: “Chissà se, per la data del match a Castel di Sangro, indosserà ancora la maglia biancorossa o si sarà già trasferito altrove.”

L’eventuale arrivo di Lukaku sarebbe un rinforzo significativo per il Napoli di Antonio Conte, che apprezza molto le qualità del centravanti belga.

