Dovbyk-Napoli, l’intermediario in città. Lukaku ancora in stallo

Napoli, l’intermediario di Dovbyk è in città. Azzurri a caccia di un bomber: trattativa in stallo per Lukaku. Le ultime sul mercato.

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di spessore e, mentre la trattativa per Romelu Lukaku prosegue, emerge un nuovo scenario che coinvolge Artem Dovbyk del Girona.

Napoli, Dovbyk: l’alternativa a Lukaku

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha raggiunto un accordo triennale con Lukaku. Tuttavia, manca ancora l’intesa con il Chelsea per il cartellino del giocatore. Il club londinese chiede 35 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli per un giocatore di 31 anni.

La trattativa per Lukaku è inoltre legata alla cessione di Victor Osimhen al PSG, operazione che non è stata ancora conclusa.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it l’intermediario di Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona, si trova attualmente a Napoli. Questa presenza potrebbe indicare che il club azzurro sta mantenendo aperte diverse opzioni per il reparto offensivo.

Dovbyk, capocannoniere della passata edizione di Liga, non sarebbe mai uscito completamente dai radar del Napoli.

La presenza dell’intermediario di Dovbyk a Napoli, evidenzia la strategia di mercato di Manna che si sta muovendo su più fronti. Il club sembra intenzionato a mantenere aperte diverse possibilità per evitare di trovarsi senza alternative valide.

Il ritiro e le prossime amichevoli

Mentre la dirigenza è impegnata sul fronte mercato, la squadra si prepara per la seconda fase del ritiro. Il 25 luglio, il gruppo guidato da Antonio Conte si sposterà in Abruzzo, dove rimarrà fino all’8 agosto.

Il 3 agosto è in programma un’amichevole contro il Girona, club attuale di Dovbyk, che potrebbe rappresentare un’occasione per osservare da vicino l’attaccante ucraino.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulle trattative per Lukaku e Dovbyk e le ultime novità dal calciomercato del Napoli.