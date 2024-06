Dovbyk, il ds del Girona apre al trasferimento: “Se pagano 40 milioni, va venduto”

L’attaccante del Girona, Artem Dovbyk, è tra gli obiettivi principali del Napoli che potrebbe dover sostituire un Victor Osimhen in partenza.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Artem Dovbyk, l’attaccante che ha spopolato con il Girona la scorsa stagione, potrebbe presto lasciare il club catalano per approdare al Napoli. Reduce da una stagione straordinaria con 24 gol e il titolo di capocannoniere della Liga, l’ucraino è diventato oggetto di desiderio per diversi club europei, tra cui anche il Milan.

Il Direttore Sportivo del Girona, Quique Carcel, ha recentemente commentato la situazione riguardante il futuro di Dovbyk, evidenziando la possibilità di un trasferimento imminente. “Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non possiamo fare altro che cedere. La cosa più importante è utilizzare questo denaro per rafforzare il Girona nell’élite del calcio europeo”, ha dichiarato Carcel secondo quanto riportato da AS.

Il Napoli, alla ricerca di un sostituto per Victor Osimhen, sembra aver individuato in Dovbyk il candidato ideale per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione calcistica. Il giocatore ucraino potrebbe così lasciare il Girona dopo una campagna che ha visto il club spagnolo qualificarsi per la Champions League per la prima volta nella sua storia.