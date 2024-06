Natan ai saluti, piace in Brasile: il Napoli valuta anche una cessione al Verona

Il futuro di Natan con il Napoli è incerto: il club azzurro sta considerando due opzioni per il difensore brasiliano.

Il futuro di Natan con il Napoli è totalmente incerto, con il club azzurro che valuta attentamente le prossime mosse per il giovane difensore brasiliano. Dopo una stagione in cui Natan non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale, il Napoli sta considerando seriamente due possibilità per il suo futuro.

Natan è stato impiegato principalmente come difensore centrale, con alcune apparizioni anche come terzino, ma i risultati ottenuti non hanno soddisfatto pienamente le aspettative. Il giocatore è visto come un talento promettente per il futuro, ma al momento non rappresenta una certezza per la squadra, che mira a rafforzarsi per competere al vertice del campionato italiano.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Natan potrebbe presto lasciare il Napoli. Il Botafogo, club brasiliano, ha manifestato interesse nel giocatore e sta cercando di avviare una trattativa con il Napoli per portarlo a casa. Tuttavia, il Napoli sta anche considerando la possibilità di cedere Natan in prestito in Italia, con il Verona che sembra essere particolarmente interessato al difensore. Ecco quanto si legge:

“In uscita c’è anche Natan. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Botafogo. Il club brasiliano vuole capire se ci sono margini per una trattativa e trovare un accordo con il Napoli che però sta valutando se cedere in prestito il calciatore in Italia (il Verona è interessato al difensore). Di certo Natan, che ha giocato davvero poco con i tre allenatori che hanno guidato gli azzurri quest’anno, è destinato a giocare altrove per trovare spazio e magari finalmente mostrare il suo reale valore”.