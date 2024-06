Zazzaroni: “Kvaratskhelia? Lo venderei subito e pagherei la clausola per Nico Williams”

Ivan Zazzaroni si è soffermato sul ‘caso’ Kvaratskhelia: secondo lui De Laurentiis dovrebbe considerare l’offerta del PSG.

Nel suo ultimo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha sollevato un importante dilemma per il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis riguardo al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il giovane esterno sinistro georgiano, oggetto di appetibili offerte, potrebbe presto lasciare il club partenopeo, a meno che De Laurentiis non agisca prontamente.

Zazzaroni, noto per le sue analisi appassionate, ha ‘suggerito’ a De Laurentiis di considerare seriamente di monetizzare sull’asso georgiano, citando il recente interesse del Paris Saint-Germain con un’offerta di 100 milioni di euro. “Se fossi Aurelio De Laurentiis”, ha commentato Zazzaroni, “lo venderei subito al Psg per 100 milioni e pagherei volentieri i 55 della clausola dello spagnolo del Bilbao che ha fatto a fettine Di Lorenzo“.

Il giornalista ha continuato evidenziando le potenziali plusvalenze che potrebbero derivare da questa operazione e l’entusiasmo generale intorno alla prestazione di giocatori come Nico Williams, il cui stile di gioco veloce e incisivo ha conquistato molti tifosi del Napoli.